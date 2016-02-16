Марафон з блокади транзиту продовжується: у Литві утворилася черга вантажівок на кордоні з РФ

Про це повідомляє ТАСС.

"Частина машин знаходиться на майданчику очікування, однак колона розтягнулася так, що фури стоять і на вулицях містечка", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до постійно оновлюваної інтернет-сторінки Служби охорони держкордону, на якій в режимі реального часу розміщується інформація про становище литовських КПП, в "Кибартай" простоюють понад 90 вантажівок, водіям яких доведеться чекати черги на перетин кордону близько 16 годин.

На думку митних посередників, нехарактерна для цього часу черга утворилася в результаті того, що машини з російськими номерами змушені вибрати для в'їзду в Калінінградську область литовський напрямок. Маршрут через Білорусію і далі Польщу для них тимчасово закритий.

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1 лютого закінчився термін дії дозволів на вантажоперевезення, якими щорічно обмінюються Росія і Польща. Сторонам не вдалося прийти до угоди з новим дозволом, тому водії вантажівок двох країн позбулися можливості перетину кордону і транзиту. У пошуках інших шляхів хлинув потік машин в тому числі і в Литву.

Зберігаються черги і на литовсько-білоруському кордоні. На КПП "Медининкай! сьогодні простоюють 370 вантажівок з прогнозованим часом очікування 41 година.