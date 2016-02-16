Окупанти вирішили побудувати міст в Керч з руїн Кримської АЕС

В рамках підготовки до створення технопарку на базі недобудованої АЕС у Щолкіному окупаційному "мінбудівництва" спільно з ДУП "Центр комплексного постачання будівельних матеріалів" доручили демонтувати будівлі, вивезти будівельне сміття, поглибити озеро Акташ і захистити територію. Про це сьогодні повідомив перший заступник "міністра будівництва та архітектури" Володимир Локтіонов, передає "Кримінформ".

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"Захід дорогий, але ми не беремо бюджетних грошей. Будівельний матеріал йде на переробку, одержуємо з нього пісок і щебінь для продажу. Зокрема, вже укладено договір на поставку будівельних матеріалів для будівництва мосту через Керченську протоку", - заявив він.

Локтіонов також додав, що окупаційна "влада" має намір очистити майданчик, на якому повинна була з'явитися АЕС до 2017 року.

Раніше російська окупаційна влада заявляла, що готується розпочати будівництво мосту через Керченську протоку в січні 2016 року.