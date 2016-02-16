"Укрзалізниця" очікує 2,4 мільярда гривень збитку за підсумками 2015 року

Прогнозований фінансовий результат Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за підсумками 2015 року становитиме 2,4 млрд грн чистого збитку проти 87 млн грн чистого прибутку за підсумками 2014 року.

Відповідні дані містяться в проекті фінансового плану компанії на 2016 рік, опублікованому на сайті Міністерства інфраструктури.

Згідно з документом, очікуваний дохід компанії за підсумками 2015 року становитиме 63,8 млрд грн, валовий прибуток - 12,1 млрд грн, а операційний прибуток - 2,669 млрд грн. Прогнозований показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) становитиме 18,3 млрд грн, рентабельність - 28,8%.

При цьому, фінансовий план "Укрзалізниці" на 2015 рік передбачав отримання чистого прибутку в розмірі 382,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з фінпланом на 2016 рік, чистий прибуток "Укрзалізниці" цього року становитиме понад 96 млн грн.

15 лютого міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що за підсумками 2015 року "Укрзалізниця" очікує отримати близько 1 млрд грн чистого збитку.

Раніше керівництво Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" заявляли, що проект фінплану "Укрзалізниці" на 2016 рік буде прийнятий Кабінетом міністрів до кінця 2015 року. Фінансовий план "Укрзалізниці" на 2015 рік був затверджений наприкінці липня минулого року.