Україна і РФ домовилися про взаємне повернення фур: пересування розблокують на десять днів

Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення вантажних автотранспортних засобів по території обох країн, яке було заблоковано кілька днів тому.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що відповідну домовленість було досягнуто під час переговорів з Міністерством транспорту РФ.

«Міністерство інфраструктури України домовилося про безперешкодне повернення в Україну тих українських вантажівок, які в результаті призупинення транзиту залишилися на території РФ або в країнах Азії на кордоні з РФ. Натомість українська сторона дозволить проїзд по українській території російським вантажівкам, які чекають повернення додому з країн ЄС», - зазначається у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що прийняте рішення дозволить більш ніж 600 українським авто, які заблоковані на території РФ або надсилаються в Україну з країн Азії, в період з 16 по 25 лютого включно безперешкодно повернутися до України.

«Аналогічно, близько 600 російських автомобілів зможуть повернутися до Росії з країн Євросоюзу. Українська сторона забезпечить супровід колон російських авто до кордону з Російською Федерацією або Республікою Білорусь», - підкреслили у прес-службі.

У зв'язку з цим Мінінфраструктури закликало громадських активістів у найближчі 10 днів не перешкоджати пересуванню російських вантажівок у напрямку РФ.

«Ми закликаємо громадських активістів у найближчі 10 днів не заважати пересуванню вантажних російських автомобілів додому. Це запорука того, що наші українські водії зможуть безперешкодно дістатися в Україну», - цитує прес-служба заступника міністра інфраструктури Оксану Рейтер.

За даними прес-служби Мінінфраструктури, у результаті транзитної блокади понад 350 вантажівок українського походження були зупинені на території РФ, і більш як 300 автомобілів перебувають у країнах Азії в очікуванні повернення в Україну транзитом через територію Росії.

У свою чергу, аналогічно на території України активісти заблокували рух 60 російських вантажівок і ще більш як 500 авто нагромадилося на західному кордоні України з ЄС, очікуючи повернення до Росії транзитом через територію України.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що Росія 14 лютого в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок своєю територією, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російській Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.

15 лютого Кабмін повідомив, що до моменту отримання пояснень від РФ та вирішення цього спору Україна тимчасово призупиняє дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації, що спричиняє тимчасове припинення транзитних перевезень вантажними автомобілями РФ територією України.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також заявив, що Україна вимагає від Росії не просто пояснень, а скасування неправомірного рішення про заборону транзиту українських вантажівок своєю територією.

Яценюк також наголосив, що українська сторона проводить консультації з цього питання з країнами - членами Європейського Союзу.

Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок російською територією.

З 12 лютого з ініціативи Мінінфраструктури почав роботу міжвідомчий оперативний штаб, завданням якого є оцінка ситуації в режимі реального часу. До штабу увійшли представники Мінекономрозвитку, Фіскальної служби, Держприкордонслужби, Національної поліції.