Активісти не перешкоджатимуть поверненню російських фур до РФ

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один із організаторів акції Тарас Деяк.

"Погоджуємося пропустити російські вантажівки через територію України до Росії у відповідь на розблокування українських автомобілів, вантажів та водіїв у русі через кордони Росії в напрямку України. Робимо це заради українців, зокрема, наших земляків-закарпатців, яких чимало залишилося "заручниками" в Росії без змоги виїхати додому", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, активісти продовжуватимуть моніторинг на кордонах та основних шляхах сполучення в державі.

Читайте такожУ Росії заявили про повне припинення транзиту українських фур

"Залишаємо зорганізованими мобільні групи, котрі в разі потреби оперативно реагуватимуть на ситуацію. Створені в областях України координаційні штаби здійснюватимуть контроль і будуть готові до подальших дій. Зокрема – для можливого відновлення акцій протидії російському бізнесу в Україні", - повідомив Деяк.

Також активісти заявили, що їх вимога заборони транзиту товарів РФ по території України виконана частково.

Читайте такожАктивісти не збираються припиняти блокаду російських фур і готуються до "другого етапу"

"Наголошуємо на необхідності затвердити рішення як про постійну заборону переміщення вантажів, так і загалом роботи бізнесу країни-окупанта в Україні", - зазначив активіст.

Заява координаторів Всеукраїнської акції з блокування транзиту російських вантажівок територією УкраїниРеагуючи на сит... Posted by Тарас Деяк on Tuesday, February 16, 2016

Як повідомляв УНІАН, Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення вантажних автотранспортних засобів по території обох країн, яке було заблоковано кілька днів тому. Прийняте рішення дозволить більш ніж 600 українським авто, які заблоковані на території РФ або надсилаються в Україну з країн Азії, в період з 16 по 25 лютого включно безперешкодно повернутися до України.