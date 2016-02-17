Транзитні війни: перша колона українських фур залишила Росію

Про це повідомляє Міністерство транспорту РФ.

Зазначається, що транзитний рух відновлено на території Брянської області.

«У рамках реалізації запропонованої українською стороною 16 лютого 2016 року програми дій з повернення російських і українських вантажних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, в держави їх реєстрації (режим "Їду додому"), Ространснаглядом на території Брянської області забезпечено відновлення раніше призупиненого руху», - йдеться в повідомленні.

Сказано, що станом на 22.00 була сформована і відправлена перша група українських вантажівок.

«Цю роботу буде продовжена в координації з відповідними діями української сторони», - додали у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення вантажних автотранспортних засобів по території обох країн, яке було заблоковано кілька днів тому. Прийняте рішення дозволить більш ніж 600 українськими авто, які заблоковані на території РФ або прямують до України з країн Азії, в період з 16 по 25 лютого включно безперешкодно повернутися в Україну.