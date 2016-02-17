Дистриб'ютор російських Lada в Україні закінчив рік з прибутком

Дистриб'ютор автомобілів марки Lada в Україні "Торговий дім "УкрАвтоВАЗ" за підсумками 2015 року отримав чистий прибуток у розмірі 19,8 мільйона гривень проти 6 мільйонів гривень чистого збитку в 2014 році.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у 2015 році дебіторська заборгованість компанії скоротилася на 35% - до 18 мільйонів гривень, довгострокові зобов'язання - вдвічі, до 23,2 мільйона гривень, а поточні зобов'язання зросли на 63% - до 40,5 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", продажі нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2015 року скоротилися вдвічі - до 46,6 тисячі штук.

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Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "УкрАвтоВАЗ" є ексклюзивним дистриб'ютором автомобілів Lada і оригінальних запасних частин Lada і працює на ринку України з 1995 року. Основним напрямком діяльності "УкрАвтоВАЗа" є здійснення поставок автомобілів Lada виробництва ВАТ "АвтоВАЗ" (Тольятті) і оригінальних запасних частин Lada.