Державіаслужба тимчасово закрила аеропорт "Ужгород"

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) тимчасово призупинила дію сертифікату аеропорту "Ужгород" на обслуговування пасажирських авіарейсів у зв'язку з виявленими в результаті перевірки порушеннями правил безпеки.

Про це в коментарі УНІАН повідомили представники служби.

Згідно отриманої інформації, сертифікат призупинено до усунення виявлених порушень.

Разом з тим на сайті Державіаслужби повідомляється, що сьогодні завершилися позапланові перевірки авіаційних підприємств України. Перевірка була розпочата після інцидентів, що сталися в середині січня в міжнародних аеропортах "Львів" і "Київ" під час виконання рейсів авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ).

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Як повідомляв УНІАН, 15 січня літак "МАУ", що виконував рейс Львів-Київ, через запах горілого пластику в салоні здійснив вимушену посадку в аеропорту "Львів". За словами представників авіакомпанії, запах був спричинений попаданням целофанової плівки в двигун літака. Пізніше, 16 січня, літак "МАУ" під час посадки в аеропорту "Київ" викотився за межі злітно-посадкової смуги.