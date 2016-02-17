Пивоварський закликав якомога швидше врегулювати питання транзиту українських фур по Росії

Питання розблокування транзиту українських вантажівок по території Росії, заблокованого за невмотивованому вирішення транспортних влади Російської Федерації, має бути вирішено в найближчі дні із залученням європейської сторони.

Про це в ході наради в уряді сказав міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"По всім можливим каналам, спільно з нашими колегами з ЄС та представниками Міністерства транспорту РФ ми працюємо над тим, щоб врегулювати питання транзитних перевезень і розблокувати це питання. Це дуже важливо. Приблизно 50 тисяч українців працюють на автомобільному транспорті на транзитних перевезеннях Україна - Азія. Приблизно 4 мільярда гривень цей ринок. Для того, щоб доїхати автомобілем до Азії, потрібно переїхати через територію Росії, - сказав міністр. - 50 тисяч людей. Якщо буде заблокований питання, хтось втратить бізнес, а транзитний потенціал України буде зменшуватися і зменшуватися".

Міністр підкреслив, що зараз основне завдання міністерства – якомога швидше вирішити це питання.

"У найближчі дні розблокувати питання заблокованих автомобілів, провести роз'яснювальну роботу для населення про те, що таке транзит, і розблокувати загалом питання транзитних перевезень з нашими партнерами з ЄС", - підкреслив Пивоварський.

Він також нагадав, що з 12 лютого працює оперативний штаб.

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"У нас є домовленість з російською стороною про те, що з завтрашнього дня (18 лютого - УНІАН) з 9 ранку починає працювати режим "їду додому". Всі українські автомобілі, заблоковані в РФ, їдуть в Україну. З України їдуть в Росію автомобілі з російської реєстрацій, - сказав міністр. - Автомобілі, заблоковані на території Азії - а це понад 300 автомобілів, які не можуть проїхати по території Росії через блокування всього транзиту, ці автомобілі теж зможуть по цьому режиму приїхати назад. Сподіваємося, що протягом 10 днів ми повністю вирішимо питання розблокування українських автомобілів в Росії та російських в Україні".

При цьому міністр звернувся до українських активістів з закликом розібратися в питаннях транзиту і визнати, що транзит не терпить кордонів.

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"Як ви знаєте, минулого тижня українські активісти почали блокування так званого російського транзиту через територію України. Важливо розуміти, що транзит не має кордонів і не має обмежень. Україна як транзитна країна заробляє гроші на тому, що транзитні товари з Європи в Азію і з Азії в Європу йдуть через Україну. І дуже часто люди плутають, думаючи, що вантаж, який їде на "російських" номерах, російського походження. Але це не так, - підкреслив Пивоварський. - Більшість товарів, які застрягли на території України, не мали російське походження. Це був транзит. І обмежень тут не може бути жодних. Більше того, Україна підписала безліч угод про те, що транзит не може зупинятися, транзит має йти великим потоком".