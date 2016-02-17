"Укрзалізниця" домовилася про реструктуризацію $500 мільйонів боргу

Власники єврооблігацій створеної на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерної компанії на суму 500 мільйонів доларів з погашенням в 2018 році схвалили реструктуризацію її цінних паперів, повідомив емітент на сайті Ірландській фондовій біржі.

"Інформуємо, що збори власників облігацій на 500 мільйонів доларів під 9,5% річних з погашенням в 2018 році проведено в середу, 17 лютого... Запропонована надзвичайна резолюція була належним чином прийнята на зборах", - сказано в повідомленні емітента.

У свою чергу, в прес-службі "Укрзалізниці" уточнили, що власники 87,78% непогашених облігацій подали доручення щодо голосування на зборах власників облігацій і приблизно 99,86% поданих голосів були віддані на підтримку вказаного рішення.

"Завершення репрофіліювання облігацій-2018 забезпечить зниження фінансового навантаження на суспільство в середньостроковій перспективі, а також буде сприяти мети "платіжний баланс" в рамках програми EFF Міжнародного валютного фонду. Ми з нетерпінням очікуємо доведення репрофилирования облігацій до успішного завершення", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки голови "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього.

Раніше емітент на сайті Ірландській фондовій біржі повідомив про скликання 17 лютого 2016 року зборів власників єврооблігацій на 500 мільйонів доларів для обговорення питання реструктуризації цінних паперів. У разі відсутності кворуму 17 лютого повторне збори власників цінних паперів були заплановані на 3 березня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2015 року "Укрзалізниця" повідомила кредиторам про настання технічного дефолту і про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 мільярди гривень при загальній сумі боргу в 37,5 мільярда гривень. З них, за словами керівництва "Укрзалізниці", внутрішній борг перед приватними кредиторами склав близько 22 мільярдів гривень.

У липні "Укрзалізниця" досягла домовленості з приватними кредиторами про реструктуризацію близько 82% внутрішніх боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації.

9 грудня "Укрзалізниця" повідомила про погодження з Комітетом кредиторів умов реструктуризації облігацій на суму 500 мільйонів доларів. Зокрема, ставка купона була збільшена з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) та продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що умови реструктуризації бондів "Укрзалізниці" на 500 мільйонів доларів відповідають умовам обміну проблемних боргових зобов'язань, і очікує завершення процесу реструктуризації цих бондів в кінці лютого - початку березня 2016 року.