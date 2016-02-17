Росія має повернутися у рамки міжнародних домовленостей у питанні транзиту вантажів - Пивоварський

Росія має повернутися в рамках міжнародних домовленостей у питанні врегулювання транзиту українських вантажів по російській території, сказав в ході наради в уряді міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Росія має зняти обмеження щодо транзиту для українських автомобілів, щоб повернутися у рамки міжнародних договорів на принципах взаємності", - сказав міністр.

Раніше Пивоварський зазначав, що питання розблокування транзиту українських вантажівок по території Росії, заблокованого за невмотивованому вирішення транспортних влади Російської Федерації, має бути вирішено найближчими днями із залученням європейської сторони.

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Як повідомляв УНІАН, Росія 14 лютого в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок по своїй території, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російської Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вимагає від Росії не просто пояснень, а скасування неправомірного рішення про заборону транзиту українських вантажівок по своїй території. Яценюк також підкреслив, що українська сторона проводить консультації з даного питання з країнами-членами Європейського Союзу.

Крім того, Україна тимчасово припинила дію транзитних документів для вантажних автомобілів РФ по території України.