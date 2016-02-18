Toyota відкликає майже 3 мільйони автомобілів через ремені безпеки

У компанії говорять, що у випадку аварії вони можуть бути пошкоджені металевим каркасом сидіння, передає Бі-бі-сі. У заяві Toyota говориться, що серед автомобілів, які відкликаються - популярний кросовери RAV 4, вироблені з липня 2004 по серпень 2014 року, і кросовери Vanguard, випущені з жовтня 2005 по січень 2016 року.

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В автомобілях, що підлягають відкликанню, до каркасів задніх сидінь буде додано ізоляційне покриття, яке не дасть металевій конструкції пошкодити ремінь безпеки при аварії.

Раніше повідомлялося про два випадки пошкодження ременів безпеки при ДТП, але Toyota не стала пов'язувати відкликання автомобілів з цими подіями.

У жовтні 2015 року компанії довелося відкликати 6,5 млн автомобілів через проблеми зі склопідйомниками. Раніше в тому ж році Toyota відкликала близько 10 млн машин через дефекти в подушках безпеки, через які загинуло кілька людей.

У грудні 2012 року Toyota погодилася виплатити приблизно $1,1 млрд компенсації шкоди мільйонам американських покупців, постраждалих від низки масових відкликань автомобілів.