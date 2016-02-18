З Чернівецької області в Росію вирушила колона із 43 "блокадних" російських фур

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор, у ніч на 18 лютого з пункту пропуску «Порубне» була відправлена перша колона фур у складі 43 машин.

Таке рішення увечері 17 лютого прийняли посадовці митниці та Чернівецького прикордонного загону під час селекторної наради після того, як Міністерство інфраструктури України дало відповідну вказівку митниці.

Фури супроводжуватимуть автомобілі поліції до українсько-російського кордону.

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«Ще 8 вантажівок наразі перебувають у стадії оформлення. У найближчі години ці фури теж будуть відправлені додому», - сказав Салагор.

Водночас Салагор повідомив, що вантажівки з РФ, які перебували на румунській частині кордону, пропускають на митну частину України. Щоправда, не всі фури наразі перетнули кордон, дехто з водіїв загубився.

«Скільки ще п’яних знаходиться на території Румунії, не знаю. Але процес іде. Ми маємо час ще до 25 лютого», - додав керівник митниці.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17 лютого, на «Порубному» на митній території України були заблоковані 32 російські вантажівки, а на румунській частині кордону – 50.

Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого включно, відновити переміщення вантажних автотранспортних засобів територією обох країн, яке було заблоковано кілька днів тому.

Вчора Міністерство транспорту РФ повідомило, що перша група українських вантажних автотранспортних засобів, заблокованих у Росії, змогла виїхати в напрямку України. Зазначалося, що транзитний рух відновлено на території Брянської області.