За вчорашній день до України повернулись 17 заблокованих у Росії українських фур

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

«З 9-ї ранку (18 лютого - УНІАН) почала працювати програма «Їду додому». Уже вчора повернулися 17 українських вантажівок. З бізнесом у закритому режимі ми завтра все обговоримо», - сказав Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого включно, відновити переміщення вантажних автотранспортних засобів територією обох країн, яке було заблоковано кілька днів тому.

Вчора Міністерство транспорту РФ повідомило, що перша група українських вантажних автотранспортних засобів, заблокованих у Росії, змогла виїхати в напрямку України. Зазначалося, що транзитний рух відновлено на території Брянської області.