ЗМІ: в Європі дозволили польоти над окупованим Кримом - контролюватиме Україна

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) заявило, що авіаперевізники можуть відновити польоти над Кримом, повідомляє РБК-Украина з посиланням на EASA.

"В авіаційному агентстві дійшли висновку, що ризики, пов'язані з анексією Росією Криму, для авіакомпаній знизилися", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше EASA рекомендувала не літати над Кримом, оскільки офіційно Україна відповідає за повітряний простір над півостровом, але на ділі в Сімферополі працюють диспетчери, які підпорядковуються авіаційним властям Росії.

Тепер агентство дозволив використовувати європейським авіаперевізникам два маршрути в межах Сімферопольського району. При цьому координувати і контролювати польоти зарубіжних компаній, як пише видання, мають авіадиспетчерські служби України.

Видання вважає це рішення EASA політичною перемогою України, вказуючи на той факт, що вона зможе отримувати гроші за обслуговування іноземних літаків над територією анексованого Криму.

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Зазначимо, у повідомленні, опублікованому на сайті EASA, йдеться про нову угоду, яка була підписана з Україною 18 січня. Повідомляється, що угода передбачає розширення співпраці між органами організації повітряного руху, але інформація про дозвіл польотів над окупованим Кримом відсутня.

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Нагадаємо, в листопаді 2015 року Україна припинила переговори з Росією про відновлення авіасполучення.