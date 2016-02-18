Росія розблокувала рух майже 90 українських вантажівок - Мінінфраструктури

Станом на ранок 18 лютого Російська Федерація розблокувала рух 87 українських вантажівок, йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

"За інформацією російської сторони, 40 автотранспортних засобів України були розблоковані в Брянській області, звідки вони продовжили виконувати свої рейси до пунктів призначення, а потім в Україну. З них 8 вантажівок вже повернулися додому. Ще 47 автомобілів були розблоковані в Бєлгороді та Курську - 21 і 26 відповідно", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними відомства, Україна забезпечила безперешкодний рух по своїй території 64 російських вантажівок.

"Через українські пункти пропуску 30 вантажних автомобілів виїхали з України в напрямку Білорусі, країн - членів ЄС і РФ, 34 - заїхали на українську територію для завершення рейсу (повернення додому)", - повідомили в міністерстві.

У Мініфраструктури також закликали українських вантажоперевізників надавати оперативну інформацію про своє пересування для ретельного моніторингу ситуації.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що питання розблокування транзиту українських вантажівок територією Росії має бути вирішено найближчими днями за участю ЄС. Він також повідомив, що з 18 лютого починає працювати режим "їду додому", за яким Україна і Російська Федерація домовилися до 25 лютого 2016 року забезпечити рух вантажних автотранспортних засобів по території обох країн.

Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів із номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок по російській території.