Мінінфраструктури про рішення EASA: польоти над Чорним морем безпечні, але Крим залишається закритим

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) підтвердило безпечність двох повітряних маршрутів над Чорним морем, а повітряний простір над Кримом та його територіальними водами залишається закритим.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на звіт організації.

"Два маршрути - L851 і M856, що проходять через повітряний простір над західною частиною Чорного моря, придатні для планування польотів всіма авіакомпаніями. Цей висновок ґрунтується на даних проведеного "Украерорухом" постімплементаційного моніторингу, який засвідчує, що заходи, вжиті для мінімізації потенційних ризиків, є ефективними", - говориться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що у висновку EASA мова йде виключно про маршрути в повітряному просторі над Чорним морем, які не зачіпають територію Автономної республіки Крим.

"Повітряний простір над АРК і територіальними водами залишається закритим для польотів повітряних суден. Повідомлення деяких ЗМІ, що будуть відновлені польоти над Кримом, є помилковими", - прокоментували в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року Державіаслужба України прийняла рішення про заборону всіх польотів над кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.