Аеропорт "Львів" отримав нового гендиректора

Кабінет міністрів України призначив Тетяну Романовську генеральним директором міжнародного аеропорту «Львів». Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

Представляючи кандидатуру Романовської, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вона пройшла кадровий конкурс і була рекомендована на посаду Номінаційним комітетом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

«Це місцева людина з глобальним досвідом. Її знають авіакомпанії, незалежні члени комітету її підтримали, у нас практично одностайне було голосування», - сказав Пивоварський.

"Нехай працює, призначаємо. Генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська - ми вас вітаємо", - резюмував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Раніше Романовська обіймала посаду начальника аеровокзального комплексу аеропорту "Львів".

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2015 року міністерство змінило керівництво аеропорту «Львів», призначивши виконуючим обов'язки генерального директора підприємства Дмитра Шинкарчука.

Усього Міністерство інфраструктури провело три кадрових конкурси на дану посаду.

Довідка УНІАН. «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший на заході України аеропорт за пасажиропотоком та маршрутною мережею, яка складається з 27 напрямків (24 міжнародних і 3 внутрішніх).

У 2011 році аеропорт було реконструйовано. У рамках реконструкції було споруджено новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадкову смугу. Реконструйований аеропорт розраховано на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

За даними Державіаслужби, аеропорт "Львів" у 2015 році скоротив пасажиропотік на 2,5% - до 570 тис. осіб.