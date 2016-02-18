Кабмін звільнив першого заступника голови "Укрзалізниці" Бланка

Кабінет міністрів України звільнив з посади першого заступника генерального директора "Укрзалізниці" Максима Бланка, який обіймав цю посаду з квітня 2014 року.

Відповідне рішення було одноголосно ухвалене на засіданні уряду у четвер.

"Звільнити Максима Бланка з посади першого заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України", - сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Кабмін призначив Бориса Остапюка головою "Укрзалізниці", а його першим заступником - інвестбанкіра Максима Бланка.

Коли наприкінці листопада 2014 року Остапюк був звільнений після низки звернень силових структур з проханням провести перевірку держпідприємства, виконання обов'язків гендиректора було покладено на його першого заступника.

У липні 2015 року Міністерство інфраструктури України призначило виконуючим обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» Олександра Завгороднього замість Максима Бланка, який відразу ж після приходу Завгороднього пішов на лікарняний і більше не з'являвся в "Укрзалізниці".

Після перетворення "Укрзалізниці" на акціонерну компанію у грудні минулого року Завгородній автоматично став виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «Українська залізниця» на період до призначення постійного керівника компанії Кабінетом міністром.

У період керівництва "Укрзалізницею" Бланком залізничники висловили невдоволення його роботою і вимагали його звільнення, висловлюючи обурення бездіяльністю влади в питанні дотримання законності перебування Бланка на посаді керівника "Укрзалізниці".

Деякі ЗМІ писали, що, зі слів залізничників, Бланк тривалий час не здійснював закупівлі для потреб "Укрзалізниці" в українських підприємств, але водночас перераховував бюджетні кошти на рахунки підприємств, що знаходяться в окупованому Криму.