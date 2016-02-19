У Росавіації назвали "політизованим" дозвіл EASA на польоти над окупованим Кримом

Заява про дозвіл руху над Кримом політизована, вважає глава Росавіації Олександр Нерадько, передає ТАСС.

"EASA - Європейське агентство з безпеки польотів - не має ніякого відношення до обслуговування повітряного руху над Чорним морем. Тому їхня заява є абсолютно політизованою", - сказав він.

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За словами Нерадька, заява EASA не відповідає рішенням Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка заснувала спеціальну цільову робочу групу. Ця група повинна зібратися у березні на перше засідання.

"У роботі групи запрошені брати участь прибережні країни Чорноморського басейну, яких стосується ця проблема. EASA не запрошується. Вони будуть обговорювати проблеми, пов'язані з польотами у районі польотної інформації Сімферополя", - додав він.

Нагадаємо, вчора Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) заявило, що авіаперевізники можуть відновити польоти над Кримом.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року Державіаслужба України прийняла рішення про заборону всіх польотів над кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.