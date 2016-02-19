Польща і РФ домовилися про перехідний період для вантажівок до 15 квітня

Польща і Росія домовилися продовжити до 15 квітня перехідний період, під час якого вантажоперевезення між двома країнами можуть здійснюватись за спеціальними дозволами.

Про це повідомив журналістам заступник міністра інфраструктури і будівництва Польщі Єжи Шміт, передає ТАСС.

"Вчора експерти Польщі та РФ в рамках чергового раунду переговорів говорили про перехідний період, обговорювали питання дозволів на цей період, він закінчується 15 квітня", - зазначив Шміт.

Заступник голови польського відомства також повідомив, що на зустрічі представників РФ і Польщі 18 лютого обговорювалися умови і документи, які необхідні для того, щоб отримати дозвіл. "Це може бути транзит або двосторонні документи", - підкреслив Шміт.

Заступник міністра зазначив, що в рамках чергового раунду переговорів, який відбудеться 19 лютого, польська сторона має намір зберегти всі умови, які дають можливість нормально існувати на російському ринку польським перевізникам.

"Те, що було минулого року, може призвести до зникнення 85% польського транспорту з ринку РФ. Сьогодні ми продовжимо переговори, які важливі не тільки для транспорту, але і для всієї економіки Росії і Польщі. Ми повинні зустрітися, і буде рішення прийнято сьогодні або доведеться ще раунд проводити, це залежить від двох сторін", - сказав він.

1 лютого закінчився термін дії дозволів на вантажоперевезення, якими щорічно обмінюються Росія і Польща. Як повідомлялося раніше, в рамках попередніх раундів переговорів країни не домовилися про квоти на автоперевезення в 2016 році, через що з 1 лютого автосполучення між країнами припинилося. До 15 лютого перевізники обох країн могли повернутися в країну реєстрації за старими дозволами.

Польща була незадоволена прийняттям в РФ законодавчих і нормативних актів, які упорядковують контроль за здійсненням на російській території міжнародних автоперевезень іноземним автотранспортом, у тому числі перевезень вантажів третіх країн.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що Росія 14 лютого в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок по своїй території, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російської Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.

15 лютого Кабмін повідомив, що до моменту отримання пояснень від РФ та вирішення даного спору Україна тимчасово призупиняє дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації, що тягне за собою тимчасове припинення транзитних перевезень вантажними автомобілями РФ територією України.

16 лютого Україна і РФ домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення вантажних автотранспортних засобів територією обох країн для взаємного повернення фур, які були заблоковані.

Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок російською територією.