Імпорт автомобілів до України за рік скоротився на 41%

Імпорт легкових автомобілів до України в 2015 році скоротився порівняно з результатом 2014 року на 41% - до 86,492 одиниць, повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих в країну автомобілів становить більш як 1 млрд дол.

За даними асоціації, найбільшу частку зайняли легкові автомобілі, яких було завезено 62,121 тис. шт. Порівняно з 2014 роком імпорт легкових авто трохи знизився на 0,8%, а його митна вартість становила 817,6 млн. дол.

Комерційних і спеціальних автомобілів у минулому році було імпортовано 22,933 одиниць, що на 72% менше за показник 2014 року, і загальною вартістю 205,5 млн дол.

Водночас, імпорт автобусів у 2015 році продемонстрував позитивну динаміку і зріс на 22% - до 1,438 тис., вартістю 14,4 млн дол.

При цьому, з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що в 3,1 раза менше ніж у 2014 році. У грошовому вираженні автомобільний експорт було оцінено у 54,4 млн дол.

Обсяг експорту легкових автомобілів у 2015 році скоротився на 89% - до 237 шт., комерційних авто - на 25%, до 739 шт., автобусів на 57% - до 84 шт.

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Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", в 2014 році імпорт автотранспорту в Україну скоротився більш ніж у 2 рази - до 146,5 тис. одиниць, а митна вартість авто станвить більш як 1,6 млрд дол. При цьому імпорт легкових авто становить 62,624 тис. одиниць, з яких нових було ввезено 57,974 тис. одиниць.

У той й же час, продаж нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2015 року скоротився вдвічі - до 46,6 тис. штук.