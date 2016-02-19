Росія попросила Україну зняти обмеження на в'їзд російських фур

Про це заявив заступник міністра транспорту РФ Микола Асаул, повідомляє ТАСС.

"У нас повністю відновлено транзит з Європи і з території України. Залишилося неврегульованим питання в'їзду нових рейсів на територію України, відповідно, ми обмежуємо в'їзд на територію Росії для українських перевізників. Ми сподіваємося, що завтра це обмеження буде знято", - сказав він.

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Заступник міністра повідомив також, що вантажне автотранспортне сполучення на кордоні Росії і України повністю відновлено.

"На території України повністю відновлено рух російського транспорту, розблоковано всі автомобілі, відкрито межу для проїзду російських вантажівок з Європи в Україну та далі до Росії. Тому ми не бачимо проблем при поверненні російського транспорту з Європи і України",- сказав Асаул.

За словами Асаула, Росія звернулася до України з пропозицією відновити вантажне автосполучення і розраховує на вирішення питання найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого по 25 лютого включно, відновити переміщення вантажних автотранспортних засобів по території обох країн, яке було заблоковано кілька днів тому.