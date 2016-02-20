Посол ЄС: Захід занепокоєний ситуацією з транзитом російських фур через Україну

Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

Зазначається, що 19 лютого міністр інфраструктури Андрій Пивоварський обговорив з Томбінським ситуацію з транзитом, яка склалася між Україною та РФ.

"Пан Томбінський розповів про занепокоєння західних партнерів України, оскільки більшість товарів, що везуться українською територією, прямують у країни ЄС. Міжнародне співтовариство сподівається, що Україна як і раніше залишиться надійним транзитером, а перебої в транзитних потоках є тимчасовим явищем", - сказано у повідомленні.

Читайте такожРосія попросила Україну зняти обмеження на в'їзд російських фур

Пивоварський пояснив, що транзит призупинено тимчасово для врегулювання ситуації.

"Перший крок вже зроблено. За інформацією оперативного штабу, режим "їду додому" працює, кількість звернень за декілька днів зменшилася в рази. Обидві сторони відпустили затримані автомобілі, водії без перешкод завершують рейси і повертаються додому. Повідомлення про можливі ускладнення не надходили", - повідомив міністр.

Читайте такожРосія має повернутися у рамки міжнародних домовленостей у питанні транзиту вантажів - Пивоварський

Він також зазначив, що Україна усвідомлює свій обов’язок забезпечити безперешкодний і безпечний транзит згідно міжнародних договорів, конвенцій та вимог Генеральної угоди з тарифів і торгівлі та Світової організації торгівлі.

"Тим більше, що це в наших національних інтересах, бо ми прагнемо реалізувати свій транзитний потенціал. Незабезпечення плинності транзитних потоків може призвести до того, що Україну оминатимуть і всі інші перевізники, щоб не піддавати свій бізнес ризику запізнення або простою транспортних засобів. Тому Міністерство працює над повним вирішенням питання", - додав міністр.