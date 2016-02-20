Volvo відкликає майже 60 тисяч авто через несправність електропроводки

Автоконцерн Volvo прийняв рішення відкликати близько 59 000 автомобілів, більша частина яких продана в Швеції, Великобританії та Німеччини, повідомляють Ведомости з посиланням на ABC.

Наголошується, що причиною відкликання машин є можлива несправність електропроводки.

"Мова йде про відкликання автомобілів 2016 року випуску. У компанії вважають, що несправність може призвести до повного несподіваного вимикання всіх систем. На даний момент компанія не володіє жодною інформацією про постраждалих через виявлену несправність", - йдеться в повідомленні.

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Також представник компанії заявив, що відкликання авто торкнеться лише автомобілів, що мають дизельний двигун з п'ятьма циліндрами.

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Зазначається, що компанія Geely Holding купила бренд Volvo в 2010 році.