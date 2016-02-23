Кабмін спростив процедуру повернення заблокованих Росією українських вантажівок

Кабінет міністрів України спростив процедуру митного оформлення повернення раніше заблокованих на території Росії українських вантажівок, а також прискорив відшкодування податку на додану вартість для постраждалого бізнесу.

Про це повідомив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк за результатами засідання ради з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

"Як виявилося сьогодні, торгпред України Наталія Микольська домоглася окремого урядового протокольного доручення про розмитнення кожного українського вантажу, який вимушено повертається в Україну з Росії, за прискореною процедурою і зі швидким відшкодуванням ПДВ", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУкраїна і РФ домовилися про взаємне повернення фур: пересування розблокують на десять днів

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 18 лютого Російська Федерація розблокувала рух 87 українських вантажівок, а Україна забезпечила безперешкодний рух своєю територією 64 російських вантажівок.

Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів із номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок російською територією.