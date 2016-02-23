ІКАО заборонила перевозити літій-іонні батареї на пасажирських авіарейсах

Про це повідомило інформагентство Reuters з посиланням на рішення організації.

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Згідно з повідомленням, це рішення було прийнято через пожежну небезпеку даних батарей. За інформацією Міжнародної організації цивільної авіації, заборона набуде чинності з 1 квітня 2016 року до введення нового стандарту вогнезахисного корпусу для батарей. При цьому в організації зазначили, що затвердження нового стандарту очікується в 2018 році.

Заборона буде обов'язковою для всіх членів ІКАО.

Раніше для провезення в літаках були заборонені літієві батареї.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") за результатами оцінки зрілості системи управління безпекою польотів в 2015 році зайняло 5 місце серед 45 європейських провайдерів аеронавігаційного обслуговування.

Літій-іонні батареї - найпоширеніші накопичувачі енергії в сучасній побутовій електронній техніці, самий популярний тип акумуляторів в таких пристроях, як мобільні телефони, ноутбуки, цифрові фотоапарати, відеокамери.