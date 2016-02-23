Керівництво компанії Honda Motor йде у відставку

Такахіро Хатіго йде з поста глави компанії Honda Motor, повідомляє Газета.ru.

"Разом з головою компанії про відставку повідомили ще дев'ять топ-менеджерів, у тому числі фінансовий директор Фумихико Айка і виконавчий віце-президент компанії Тецуо Івамура", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що подібні кадрові рішення пов'язані з наслідками скандалу з подушками безпеки Takata, які при аваріях розкривалися з надмірною силою, що спричинило загибель 11 і травмувало ще понад 100 осіб.

Загальне число відкликаних автомобілів у світі через подушки Takata сягнуло приблизно 25 мільйонів.

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Раніше влада США вирішила штрафувати компанію Takata на 14 тисяч доларів щодня.