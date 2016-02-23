Росія пропонує Україні взаємне скасування обмеження транзиту

Україна отримала від Російської Федерації офіційне звернення з приводу обопільного зняття обмежень на транзитні вантажні автоперевезення.

Про це УНІАН повідомив голова Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) Леонід Костюченко, коментуючи заяву Мінтрансу РФ про направлення українським урядом відповідного звернення.

"Ми сподіваємося, що завтра домовляться (про зняття обопільних транзитних обмежень між Україною і Росією – УНІАН). Росія вже надіслала лист з пропозицією зняти ці обмеження, у міністра (інфраструктури Андрія Пивоварського – УНІАН) вже такий лист є, тепер ми маємо розглянути це питання на засіданні уряду завтра. Якщо вони приймуть, тоді буде розблоковано транзит", - сказав Костюченко.

При цьому він додав, що за клопотанням Асоціації міжнародних автоперевізників Кабінет міністрів України спростив процедуру митного оформлення повернення раніше заблокованих на території Росії українських вантажівок, а також прискорив відшкодування податку на додану вартість для постраждалих бізнесменів.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

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У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

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Пізніше сторони почали переговори щодо розв'язання ситуації, що склалася. Так, 16 лютого Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення заблокованих вантажівок по території обох країн.