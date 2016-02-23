Майже 1,5 тисячі заблокованих у РФ і країнах Азії вантажівок повернулися до України

Про це повідомив УНІАН голова Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) Леонід Костюченко. "Вже повернулися 1426 наших автомобілів", - сказав Костюченко.

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Він також зазначив, що, незважаючи на те, що 16 лютого Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого включно, відновити переміщення заблокованих вантажівок територіями обох країн, не всі українські автомобілі встигнуть за цей період повернутися в країну.

«За нашими підрахунками, сьогодні десь більш як 240 транспортних компаній мають по одному-два авто за межами РФ, які можуть не встигнути повернутися. Ми передаємо цю базу даних Міністерству інфраструктури», - сказав Костюченко.

Він додав, що попросив міністра винести на розгляд уряду 24 лютого питання про зняття штрафних санкцій щодо українських автоперевізників, які через транзитні обмеження прострочили доставку товарів до митного органу призначення.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

Пізніше сторони почали переговори щодо розв'язання ситуації, що склалася. Так, 16 лютого Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення заблокованих вантажівок територіями обох країн.