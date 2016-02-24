Кабмін дозволив транзит російських фур через Україну з 25 лютого

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства інфраструктури України дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого, і доручив Міністерству внутрішніх справ та Нацгвардії України забезпечити безпеку руху транзитних потоків. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

"Вони (росіяни - УНІАН) нам відкрили, ми за принципом взаємності робимо те ж саме. І протокольне рішення - забезпечити безпеку транзитних вантажів. Прийнято", - сказав глава уряду.

Присутній на засіданні міністр інфраструктури Андрій Пивоварський нагадав, що транзит було обмежено в результаті бар'єрів, введених Росією щодо українських вантажних потоків.

"Однак транзит не має обмежень і кордонів... Мінтранс РФ звернувся до нас офіційно з пропозицією зняти всі обмеження, які Мінтранс РФ ввів відносно українських вантажівок. Ми готові повернути дію тимчасових дозволів, та з 00:00 25 лютого повернути на територію України, транзит, який останні 10 днів був практично заблокований", - сказав Пивоварський.

Він також повідомив, що 23 лютого в Мінінфраструктури відбулася зустріч з представниками Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП), у ході переговорів було досягнуто взаєморозуміння щодо повного та швидкого відновлення транзитних переміщень автотранспортних засобів територією України.

"З перевізниками було досягнуто взаєморозуміння щодо важливості розблокування транзитних потоків", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

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У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

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Пізніше сторони почали переговори щодо розв'язання ситуації, що склалася. Так, 16 лютого Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого до 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення заблокованих вантажівок по території обох країн.

За даними АсМАП, станом на 23 лютого на територію України повернулося близько 1,5 тисячі українських вантажівок, які були заблоковані в Російській Федерації, а також у країнах Азії внаслідок введеної Росією заборони.