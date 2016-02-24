Росія обмежила в'їзд зареєстрованого в Україні транспорту на територію окупованого Криму - ДПСУ

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.

За інформацією громадян України, які перетинають адміністративну межу з АР Кримом, на так званих пропускних пунктах, де перебувають російські окупаційні служби, навпроти контрольних пунктів «Чонгар» та «Каланчак» вийшла з ладу митна електронна система даних. Через це на тимчасово окуповану територію не пропускають транспортні засоби, що зареєстровані на материковій частині України.

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Зазначається, що на даний час черг перед українськими контрольними пунктами немає. Загалом в нейтральній зоні знаходиться близько 50 транспортних засобів, що чекають на оформлення.

«Прикордонники Херсонського та Бердянського загону попереджають про можливі незручності після перетину українських пунктів в бік АР Крим», - додали в Держприкордонслужбі.

У відомстві обіцяють додатково повідомити про поновлення руху автомобілів.