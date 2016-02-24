Кабмін схвалив реструктуризацію боргу "Укравтодору" перед "Сітібанком"

Кабінет міністрів України схвалив реструктуризацію боргу державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" перед "Сітібанком" на суму 41,5 мільйона доларів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"12 лютого ми закінчили реструктуризацію боргу "Укравтодору" перед "Ощадбанком Росії" і залишилася невелика сума боргу - 41,5 мільйона доларів, які були в "Сітібанку". Ми вже домовилися з "Сітібанком" на тих же умовах - 25% списання номінальної вартості, продовження строку погашення до 1 вересня 2019 року і оформлення нового боргу облігаціями зовнішньої державної позики разом з випуском державних деривативів. Це відповідає умовам МВФ", - розповіла міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи відповідний проект постанови.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив реструктуризацію боргу державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" і конструкторського бюро "Південне" перед "Ощадбанком Росії" на суму 367,4 мільйона доларів.

До цього Міністерство фінансів України домовилося з Ощадбанком Росії про засади реструктуризації кредитів "Укравтодору" і державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля", які були гарантовані державою.

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Раніше уряд України ввів мораторій на виплату боргів державного холдингу "Укравтодор" і конструкторського бюро "Південне" перед "Ощадбанком Росії" на загальну суму 507 мільйонів доларів (до списання), який у разі відсутності домовленостей про реструктуризацію набував би чинності з січня та з травня 2016 року відповідно.

Загальна сума боргових зобов'язань "Укравтодору" перед кредиторами на початок 2016 року склала близько 43 мільярдів гривень.