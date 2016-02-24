Держслужба з безпеки на транспорті хоче створити "єдине вікно" для отримання дозвільних документів

Державна служба з безпеки на транспорті планує створити «єдине вікно» за допомогою якого бізнес зможе отримати необхідні дозволи та ліцензії на перевезення вантажів безпосередньо на місцях.

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Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив заступник голови Державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

«Ми хочемо зараз зробити єдине вікно для того щоб бізнес не приїздив сюди в центральний апарат, а міг зробити і на місцях, а можливо через якісь адміністративні послуги. Це може бути і пошта, і через реєстратори, і через міністерство юстиції - ми сьогодні ці варіанти припрацьовуємо», – повідомив Ноняк.