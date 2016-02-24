Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови Державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

«Уряд подовжив терміни видачі ліцензій на міжнародні та внутрішні перевезення, на перевезення вантажів - цей термін був подовжений з 2 до 6 місяців», – зазначив Ноняк.

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«Подовження терміну видачі ліцензій на внутрішні та міжнародні перевезення з 2 до 6 місяців матиме в тому числі і антикорупційний вплив, тому що зменшуються умови для зловживань чиновників», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба з безпеки на транспорті планує створити «єдине вікно» за допомогою якого бізнес зможе отримати необхідні дозволи та ліцензії на перевезення вантажів безпосередньо на місцях.