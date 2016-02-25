Активісти попередили, що можуть відновити блокаду російських фур

Про це повідомили активісти організації "Карпатська січ" у Facebook.

Зазначається, що на загальних зборах координаторів регіональних блокад було створено всеукраїнський центральний штаб транспортної блокади. "Ми даємо уряду час на обдумування та перерозгляд свого попереднього рішення щодо відновлення транзиту і зі свого боку готові до діалогу", - йдеться у повідомленні активістів.

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Крім того, вони звернулися до українських перевізників та закликали їх не виїжджати на територію Росії.

"Вимоги, висунені нами на початку транзитної блокади, не змінені, а український народ не повинен вести бізнес і годувати окупанта своїм коштом. Якщо транзит буде відновлено - наші дії будуть рішучі і миттєві", - попередили у "Карпатській січі".

УВАГА! ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАТОРІВ ТРАНЗИТНОЇ БЛОКАДИ Уряд України сьогодні, 24 лютого, офіційно заявив про готовність до ... Опубликовано Карпатська Січ - Націоналісти Закарпаття 24 февраля 2016 г.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства інфраструктури України дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого, і доручив Міністерству внутрішніх справ та Нацгвардії України забезпечити безпеку руху транзитних потоків.