У пунктах пропуску на західному кордоні України у чергах стоять сотні автомобілів

У пунктах пропуску західного кордону України станом на 8 ранку 25 лютого у чергах стоять 330 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, станом на 8.00 у пункті пропуску "Устилуг" у Волинській області утворилася черга з 50 автомобілів. Читайте такожНа пунктах пропуску в зоні АТО знову черги: вишикувалися майже 900 автомобілів У Львівській області черги зафіксовано у пунктах пропуску "Рава-Руська" (30 автомобілів), "Угринів" (60 автомобілів), "Грушів" (15 автомобілів), "Шегині" ( 120 автомобілів). У пункті пропуску "Порубне" (Чернівецька область) черга з 85 вантажних автомобілів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter