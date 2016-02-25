Транзит вантажівок між Україною і РФ відновлено – Мінінфраструктури

Транзит вантажного автомобільного транспорту між Україною і Російською Федерацією відновлено з півночі 25 лютого 2016 року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Транзит відновився», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово припинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

Пізніше сторони почали переговори з вирішення ситуації, що склалася. Так, 16 лютого Україна і Російська Федерація домовилися тимчасово, на період з 16 лютого по 25 лютого 2016 року включно, відновити переміщення заблокованих вантажівок по території обох країн.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства інфраструктури України дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого, і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

Тим часом, пізно ввечері 24 лютого активісти організації «Карпатська січ» попередили, що можуть знову почати блокаду транзиту російських фур по території України і закликали уряд переглянути своє попереднє рішення про відновлення транзиту, наголосивши, що зі свого боку, готові до діалогу.

Крім того, активісти звернулися до українських перевізників і попросили їх не виїжджати на територію Росії.