РФ відновила пропуск українського транспорту до окупованого Криму

Пропуск транспортних засобів на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом повністю відновлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Російські контрольні служби, які перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим навпроти українських КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», повністю відновили пропуск для всіх транспортних засобів», - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в Держприкордонслужбі, 24 лютого, за інформацією громадян України, які перетинали адмінмежу з АР Крим, у російських служб, що знаходяться на півострові, вийшла з ладу митна електронна система даних. Через це навпроти українських контрольних пунктів «Чонгар» та «Каланчак» не пропускалися транспортні засоби, що зареєстровані на материковій частині України.