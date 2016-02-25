Менше місяця залишається до української прем'єри трьох нових моделей Chery: Arrizo 3, Arrizo 7 і Tiggo 5!

Всього за півтора десятка років автовиробник зміг впритул наблизитися до компаній, традиції виробництва яких налічує не одне десятиліття. Зараз тон в діяльності Chery задають мільярдні інвестиції в оснащення виробництва, власні R & D центри по всьому світу, інженери та експерти, які мають за плечима досвід роботи у законодавців автомобільних мод. Так, наприклад, над дизайном моделей Chery нового покоління, трудився канадець Джеймс Хоуп, який працював до цього в компаніях Ford, Chrysler і General Motors. Тому пропонуємо, ще до офіційної прем'єри, коротке знайомство з майбутніми новачками українського автомобільного ринку.

Отже, першим представником бренду Chery, який після "перезавантаження" пропонує абсолютно новий рівень у всіх аспектах, стане компактний автомобіль в популярному кузові "седан" - модель Chery Arrizo 3. Новачок зможе запропонувати покупцям, які знаходяться в процесі вибору, хорошу можливість стати власником сучасного, і що важливо, доступного автомобіля. Отримавши стайлінг дизайну екстер'єру та інтер'єру відповідно до сучасних тенденцій, нова модель змусить по-новому поглянути покупця, як на бренд Chery і безпосередньо на модель Arrizo 3.

Наступна новинка, яка також буде презентована в Україні в рамках потрійний презентації, модель Chery Arrizo 7. Автомобіль безумовно знайде свого покупця в Україні, в країні, де традиційно високою популярністю користувалися і продовжують користуватися "великі" седани. Chery Arrizo 7 зможе спростувати твердження про "недоступну розкіш". Розробники технічної частини і дизайнери, відмінно впоралися із завданням: автомобіль виглядає солідно, і при цьому стримано.

Третьою, але при цьому, не менше очікуваною новинкою стане представник одного з найпопулярніших в Україні сегментів - компактний кросовер Chery Tiggo 5. Модель значно перевершує попередників, як по габаритах і технічної оснащеності, так і за якістю виконання і матеріалами, використаним в обробці салону . Кросовер Chery Tiggo 5 слід розцінювати не як чергове покоління популярного в Україні SUV, а як абсолютно нову, більш високу сходинку в ієрархії модельного ряду Chery. Автовиробникові вдалося створити стильний і відповідає сучасним вимогам кросовер, в якому навряд чи хтось дізнається перше покоління Tiggo.

Що ж стосується більш детальних технічних характеристик, варіантів доступних комплектацій, варіантів поєднання силового агрегату і трансмісії, то доведеться почекати презентації, яка відбудеться зовсім скоро. На презентації будуть дані відповіді і на найголовніше питання - питання ціни. Але, забігаючи трохи вперед, офіційний дистриб'ютор автомобілів Chery в Україні зробить все, щоб ціна на новинки вимірювалася, або ж вигідно відрізняла новачків від "однокласників" з країн ЄС, Південної Кореї і Китаю не поступаючись в якісних характеристиках.

Рекомендуємо слідкувати за нашими новинами, щоб раніше інших отримувати інформацію про нові моделі Chery і регулярно заходити на сайт www.chery.ua

ДОВІДКА

ТОВ "Сі Ей Автомотив" є офіційним дистриб'ютором автомобілів CHERY в Україні. Компанія працює на ринку України з 2006 року. На сьогоднішній день в структуру "Сі Ей Автомотив" входить 33 авторизовані точки продажу та 37 сервісних станцій, які розташовані на всій території України.

Компанія Chery втілює у життя дух "наполегливої праці та ініціативи", поставивши перед собою мету - виготовляти надійні, економічні та екологічні автомобілі.