Росіяни через збій в базі даних знову не пропускають українські машини до окупованого Криму

Пропуск транспортних засобів на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом знову обмежено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Знову на тимчасово окупованій території АР Крим, де перебувають російські контрольні служби, навпроти українських КПВВ «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка», вийшла з ладу електронна система даних. Через це на територію півострова не пропускаються транспортні засоби, що зареєстровані на материковій частині України», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначають, що інформація надійшла від громадян України, які перетинають адміністративну межу з АР Крим.

Прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління також попереджають громадян про можливі незручності після перетину українських пунктів в бік АР Крим.

Як повідомля УНІАН, 24 лютого, за інформацією громадян України, які перетинали адмінмежу з АР Крим, у російських служб, що знаходяться на півострові, вийшла з ладу митна електронна система даних.

Через це навпроти українських контрольних пунктів «Чонгар» та «Каланчак» не пропускали транспортні засоби, що зареєстровані на материковій частині України.

Сьогодні Держприкордонслужба повідомила, що пропуск транспортних засобів на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом повністю відновлено.