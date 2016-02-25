Автопарк адміністрації Порошенка минулого року коштував 75 мільйонів

14:53, 25 лютого 2016
Транспорт/Звя'зок
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У той же час Верховному суду утримання службових авто коштувало 4,74 мільйона гривень.

dostup.pravda.com.ua

Автобаза Державного управління справами не розголошує, скільки автомобілів належить Адміністрації президента та її структурним підрозділам і скільки коштів було витрачено на обслуговування автопарку.

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Проте забезпечення автобази ДУС у 2013 році обійшлось, за офіційними даними, у 59 426,6 тис. грн; у 2014 – 50 213, 2 тис грн; а у 2015 – 74 772,7 тис. грн. Про це йдеться у відповіді на запит користувача сайту "Доступ до правди".

На прохання надати список автомобілів (модель, рік, ціна покупки) автопарку Адміністрації президента "Автобаза ДУС" зазначила, що ця інформація не може бути розголошена.

У свою чергу Верховний суд України минулого року витратив на автопарк 4 742 500 грн за рік. Такі дані надало ДП "Автобаза Верховного суду України".

Також у листі зазначено, що на оперативному обслуговуванні ДП "Автобаза ВСУ" перебуває 69 автомобілів.

При цьому у 2014 році до оперативного управління автобази було передано 108 автівок.

Витрати на автомобілі ВСУ у 2014 році становили 3 385 400 грн.

Також відзначається, що "Доступ до правди" надіслав уточнюючий запит до Верховного суду України, аби з’ясувати, що сталося із 39 одиницями автомобільного транспорту. 

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