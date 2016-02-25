Пивоварський сподівається вмовити активістів не блокувати російські фури

Міністерство інфраструктури проведе переговори з активістами з метою недопущення повторного блокування російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Мені говорили про те, що є заява активістів (про намір відновити блокаду - УНІАН), ми будемо продовжувати пояснювати населенню про те, що таке транзит", - сказав Пивоварський.

Міністр підкреслив важливість недопущення блокування транзитних потоків через територію України, оскільки будь-які обмеження можуть призвести до переорієнтації вантажопотоків в обхід України.

"Якщо ми обмежимо, то перевізники підуть через інші шляхи, зокрема, через Білорусь та південні країни", - сказав Пивоварський.

Він наголосив, що найчастіше вантажівки з російською реєстрацією не належать російській компанії, а транснаціональній з активами в ряді країн, у тому числі в Росії.

"Коли їде фура з російською реєстрацією, то водій найімовірніше не росіянин, а українець. Вантаж найімовірніше не російського походження, а з Центральної Азії і їде до Європи, і найімовірніше авто не належить російській компанії, а належить транснаціональній компанії, що працює в РФ, в Україні та інших країнах Європи і Азії", - сказав Пивоварський, додавши, що в Україні десятки тисяч людей задіяні у транзитних перевезеннях.

"Звичайно, ми з ними (активістами блокади - УНІАН) будемо спілкуватися. Інакше транзит заберуть інші країни, але коли після блокування транзиту через два-три місяці помре якийсь міні-готель десь в Житомирській області через те, що туди не приїдуть водії, - що ми будемо робити?", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого, і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

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Між тим, пізно ввечері 24 лютого активісти організації "Карпатська січ" попередили, що можуть знову почати блокаду транзиту російських фур по території України і закликали уряд переглянути своє попереднє рішення про відновлення транзиту, підкресливши, що зі своєї сторони, готові до діалогу. Крім того, активісти звернулися до українським перевізникам і попросили їх не виїжджати на територію Росії.