Росіяни відновили пропуск українських автомобілів до окупованого Криму

Російські контрольні служби, які перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим навпроти українських КПВВ "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка" повністю відновили пропуск для всіх транспортних засобів.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні за інформацією від громадян, які перетинали адмінмежу з АР Крим, в російських служб, що знаходяться на півострові, виходила з ладу електронна система даних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, через це навпроти українських контрольних пунктів "Чонгар" та "Каланчак" та "Чаплинка" не пропускалися транспортні засоби, що зареєстровані на материковій частині України.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, за інформацією громадян України, які перетинали админграницу з АР Крим, у російських служб, що перебувають на півострові, вийшла з ладу електронна митна система даних.

Через цього навпроти українських контрольних пунктів "Чонгар" і "Каланчак" не пропускали транспортні засоби, зареєстровані на материковій частині України.

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Сьогодні Держприкордонслужба повідомила, що пропуск транспортних засобів на адміністративному кордоні з окупованих Росією Кримом повністю відновлено.