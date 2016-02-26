Мінінфраструктури домовилося з активістами про припинення блокування російських фур

Міністерство інфраструктури домовилося з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну.

Про це в ефірі каналу "112" повідомив керівник департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль.

"Активісти після наших пояснень це зрозуміли, і ми бачимо, що є розуміння, транзит вони блокувати не будуть. Ми продовжуємо дискусії з питання двосторонніх перевезень між Україною та Росією", - сказав він.

Хміль також зазначив, що Україна не має права блокувати міжнародні транзитні перевезення вантажів по своїй території.

"Транзит, на відміну від двосторонніх перевезень, не є прерогативою України, щоб його блокувати. Це міжнародна система торгівлі. І країни в світі домовилися, що транзит буде вільним", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

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На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

Між тим, пізно ввечері 24 лютого активісти організації "Карпатська січ" попередили, що можуть знову почати блокаду транзиту російських фур по території України і закликали уряд переглянути своє попереднє рішення про відновлення транзиту, підкресливши, що зі своєї сторони, готові до діалогу. Крім того, активісти звернулися до українським перевізникам і попросили їх не виїжджати на територію Росії.