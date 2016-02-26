"Свобода" поновлює блокування російських фур – Тягнибок

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів територією України.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"26 лютого 2016 року ВО "Свобода" відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів територією України у зв’язку зі зрадницькою, капітулянтською позицією уряду Яценюка та міністра транспорту Пивоварського. "Свобода" вимагає від уряду Яценюка невідкладно заборонити транзит російських фур українською територією та скасувати зрадницьке за своїм змістом рішення про відновлення з 25 лютого російського транзиту", - написав він.

Тягнибок також закликав громадські організації та усіх небайдужих долучитися до акції з блокування російських фур.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

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На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого, і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.