Пивоварський прокоментував відновлення блокади російських фур

Відновлення активістами блокування руху російського вантажного транспорту спричинить негативну реакцію з боку європейських партнерів України й означатиме, що ми не можемо гарантувати безпеку перевезення транзитних вантажів через свою територію.

Про це в п'ятницю сказав журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Я не бачив цих заяв, але я можу сказати, якою буде реакція наших європейських партнерів. Я з ними спілкуюся - вона буде негативною", - прокоментував міністр озвучені сьогодні вранці заяви про відновлення блокування російських фур.

Міністр вкотре наголосив на важливості недопущення блокування транзитних потоків через територію України, оскільки будь-які обмеження можуть призвести до переорієнтації вантажопотоків в обхід України.

"Транзит не має меж, але транзит може йти іншим шляхом... Це означає, що інший коридор з'явиться, але для наших партнерів це створить додаткові витрати і проблеми. А це означає, що Україна буде порушувати свої міжнародні домовленості", - сказав Пивоварський, додавши, що часто вантажівки з російською реєстрацією належать не російській компанії, а транснаціональній з активами в низці країн, у тому числі в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

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Між тим, увечері 24 лютого активісти організації "Карпатська січ" попередили, що можуть знову почати блокаду транзиту російських фур по території України і закликали уряд переглянути своє попереднє рішення про відновлення транзиту, підкресливши, що зі своєї сторони, готові до діалогу. Крім того, активісти звернулися до українським перевізникам і попросили їх не виїжджати на територію Росії.

Сьогодні вранці, 26 лютого, керівник департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль повідомив, що Мінінфраструктури вдалося домовитися з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну.

Пізніше лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що "Свобода" відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів.