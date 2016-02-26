"Шовковий шлях" з України до Китаю запустимо в березні - Завгородній

Транскаспійський транспортний коридор з Європи до Китаю почне повноцінно працювати на початку весни.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" заявив в.о. голови ПАТ "Укрзалізниця" Олександр Завгородній.

"Як такого старту ще не було. Був тестовий поїзд, щоб оцінити ситуацію – де і які існують проблеми або обмеження. Запуск руху поїздів ми плануємо у березні. Коли "Шовковий шлях" запрацює, ми зможемо доставляти вантаж з Китаю до кордону з Польщею за 11 діб. Практично той самий час потяг витрачає на рух через Росію", - зазначив Олександр Завгородній.

За його словами, для зниження ціни перевезень "Укрзалізниця" має намір запустити за маршрутом два власних порома.

"Це дозволить помітно здешевити перевезення вантажів по "Шовковому шляху", зробивши маршрут більш привабливим та конкурентоспроможним. Наші колеги з Польщі та Німеччини неодноразово заявляли, що вони зацікавлені у створенні цього транспортного коридору. І сьогодні ми з ними працюємо над формуванням єдиної політики, щоб створити єдиний тариф", - підкреслив глава УЗ.

Він пояснив, що для України цей маршрут має стратегічне значення з точки зору національної безпеки.

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"Ми ще минулого року передбачали ризик транспортної блокади з боку Росії. І заздалегідь "підстелили соломки", активізувавши переговори щодо створення коридору. Якби цей процес не був запущений "Укрзалізницею", нам би зараз довелося починати все з нуля. Створенню "Шовкового шляху" я свого часу присвятив багато часу і сил: як бачимо, вони принесли результат", - зазначив Олександр Завгородній.

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Нагадаємо, Транскаспійський транспортний коридор в Китай проходить по території України, Грузії, Азербайджану та Казахстану. Він перетинає Чорне та Каспійське моря. Перший експериментальний склад з України було запущено 15 січня.