Активісти Закарпаття відмовилися від блокади транзиту російських фур

Про це повідомляє закарпатський інформаційний портал uzhgorod.in з посиланням на координаторів всеукраїнської блокади російських вантажів Тараса Деяка і Миколи Марчишака.

"Вони оголосили: припиняють активні дії з блокування транзиту вантажівок РФ, проте пильну увагу приділятимуть темі існування російського бізнесу в Україні", - зазначено у повідомленні.

Зокрема, оскільки Польща відновила транзитний договір з Росією, перевізники РФ користуватимуться шляхом через польську територію, як найбільш для себе вигідним.

"За висновком наших аналітиків, враховуючи відновлення Польщею транзитного договору з РФ, взаємне українсько-російське транзитне блокування матиме для української сторони гірші економічні наслідки", - цитується у повідомленні Марчишак.

Згідно із заявою активістів, транзитна блокада розпочалася як виключно громадська ініціатива початкового етапу протидії бізнесу окупанта в Україні.

За даними російських експертів, які наводяться у повідомленні, унаслідок транзитної блокади російський бюджет втратив десятки мільйонів євро, річні збитки могли становити близько 34 млрд євро.

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"Однак економічна шкода Росії не зрівняється з рівнем шкоди політичної, адже, за словами одного з російських експертів, блокада стала прямим "ляпасом Путіну", - цитуються в повідомленні активісти.

Разом з тим у повідомленні наголошується, що тисячі українців працюють у сфері міжнародних вантажних перевезень. Зокрема, за офіційними даними, 40% усіх перевізників, що займаються міжнародними перевезеннями в Україні, - це жителі Закарпаття.

"Активних дій з перешкоджання транзиту ми здійснювати не будемо, оскільки присутність російських вантажівок на території України є вкрай мізерною, проте сотні українських перевізників досі курсують по території РФ. Однак це не означає, що ми залишаємо російський бізнес у спокої ... Наші подальші кроки спрямовані на кінцеву мету - заборона на державному рівні функціонування російського бізнесу на території української держави", - заявили учасники блокади, закликавши владу зайняти тверду позицію щодо визначення статусу та діяльності окупанта в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України розпочали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України у напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет Міністрів України від 15 лютого ухвалив дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, по своїй території з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

Тим часом, увечері 24 лютого активісти організації «Карпатська Січ» попередили, що можуть знову розпочати блокаду транзиту російських вантажівок по території України, і закликали уряд переглянути своє попереднє рішення про відновлення транзиту, підкресливши, що зі свого боку готові до діалогу. Крім того, активісти звернулися до українських перевізників і попросили їх не виїжджати на територію Росії.

Сьогодні вранці, 26 лютого, керівник Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль повідомив, що Мінінфраструктури вдалося домовитися з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну.

Пізніше лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що «Свобода» відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів.