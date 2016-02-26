Нацполіція визначила транзитні маршрути для російських фур (карта)

Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації.

Відповідна карта опублікована на сайті Нацполіції.

Маршрути передбачають рух з/в Росію через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.

Передбачені також чотири маршруту через Білорусь, чотири – через Польщу, чотири – через Молдову, два – через Румунію, і по одному через Словаччину та Угорщину.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

Між тим, увечері 24 лютого активісти організації «Карпатська Січ» попередили, що можуть знову почати блокаду транзиту російських фур на території України, і закликали уряд переглянути своє попереднє рішення про відновлення транзиту, підкресливши, що зі своєї сторони, готові до діалогу. Крім того, активісти звернулися до українських перевізників і попросили їх не виїжджати на територію Росії.

Сьогодні вранці, 26 лютого, керівник департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль повідомив, що Мінінфраструктури вдалося домовитися з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну.

Пізніше лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що «Свобода» відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів.

У той же час активісти Закарпаття заявили про відмову від подальшого блокування переміщення російського вантажного транспорту через українську територію.